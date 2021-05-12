Balıkesir'den İsrail'e tepki - Son Dakika

Balıkesir'den İsrail'e tepki

12.05.2021 11:06
Balıkesir'den İsrail'e tepki, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırıları protesto edildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırıları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanında, İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi öncülüğünde ellerinde bayraklarla bir araya gelen sivil toplum örgütleri sloganlar eşliğinde İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Burhaniye İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi İsmail Baydemir'in okuduğu basın açıklamasında, İsrail polisinin ve fanatik Yahudilerin yıllardır Kudüs'te işledikleri insanlık suçlarının devam ettiği hatırlatıldı. İnsanlık dışı zulmün Ramazan ayında arttığına dikkat çeken Baydemir, "Ramazan ayında şiddetlenen zulüm tahammül edilemez hale gelmiştir. Mescid-i Aksa'ya saldırılmış, ibadetler engellenmiş, onlarca kişi şehit edilmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştır. Bu zulmü yapanlara karşı dünya sadece cılız bir şekilde karşı duruyormuş, karşıymış tavrını takınmakta ve bu tavrını da sürdürmektedir. Bu hal yıllardır olduğu gibi, bu gün de teröristleri cesaretlendirmektedir. Bu gün bu zulüm sadece Kudüs'te Filistin'de değildir. Bu zulüm Yemen'de Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afrika'da daha pek çok İslam ülkesinde devam etmektedir. Bu arada savaşlar, açlık ve yoksulluklar sürmektedir. Müslümanların birbirlerine kırdırılması gözlerimizin önünde cereyan etmektedir. Bu gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Müslümanları ve İslam Devletlerinin birliği için maddi ve manevi bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Bu nedenle biz devletimizin bu husustaki bütün gayretlerini destekliyoruz. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yapılan zulmü kınıyoruz. Mescid-i Aksa'da zalimlere karşı direnen kardeşlerimizin maddi ve manevi yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kınama açıklamasına katılanlar tekbirler getirirken, slogan attı. İsrail'i kınama açıklamasına, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, BBP İlçe Başkanı Serdal Filik, İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, Kızılay Şube Başkanı Özcan Kanmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'den İsrail'e tepki
Balıkesir'den İsrail'e tepki
Balıkesir'den İsrail'e tepki
Balıkesir'den İsrail'e tepki
Balıkesir'den İsrail'e tepki

Burhaniye, Balıkesir, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'den İsrail'e tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor

Son Dakika Haberleri
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:42 Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
11:24 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı
11:20 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz
11:08 Dolar güne yükselişle başladı! 8,31'den işlem görüyor
11:07 Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı
11:00 Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti
10:57 Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok
10:43 Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptırdı! Görenler tepki gösterdi
Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü         
11:53
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi         
11:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor         
09:47
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi         
09:19
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor         
01:01
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi         
19:46
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 12:05:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'den İsrail'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement