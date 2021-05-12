Balıkesir'den İsrail'e tepki - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırıları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanında, İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi öncülüğünde ellerinde bayraklarla bir araya gelen sivil toplum örgütleri sloganlar eşliğinde İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Burhaniye İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi İsmail Baydemir'in okuduğu basın açıklamasında, İsrail polisinin ve fanatik Yahudilerin yıllardır Kudüs'te işledikleri insanlık suçlarının devam ettiği hatırlatıldı. İnsanlık dışı zulmün Ramazan ayında arttığına dikkat çeken Baydemir, "Ramazan ayında şiddetlenen zulüm tahammül edilemez hale gelmiştir. Mescid-i Aksa'ya saldırılmış, ibadetler engellenmiş, onlarca kişi şehit edilmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştır. Bu zulmü yapanlara karşı dünya sadece cılız bir şekilde karşı duruyormuş, karşıymış tavrını takınmakta ve bu tavrını da sürdürmektedir. Bu hal yıllardır olduğu gibi, bu gün de teröristleri cesaretlendirmektedir. Bu gün bu zulüm sadece Kudüs'te Filistin'de değildir. Bu zulüm Yemen'de Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afrika'da daha pek çok İslam ülkesinde devam etmektedir. Bu arada savaşlar, açlık ve yoksulluklar sürmektedir. Müslümanların birbirlerine kırdırılması gözlerimizin önünde cereyan etmektedir. Bu gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Müslümanları ve İslam Devletlerinin birliği için maddi ve manevi bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Bu nedenle biz devletimizin bu husustaki bütün gayretlerini destekliyoruz. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yapılan zulmü kınıyoruz. Mescid-i Aksa'da zalimlere karşı direnen kardeşlerimizin maddi ve manevi yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kınama açıklamasına katılanlar tekbirler getirirken, slogan attı. İsrail'i kınama açıklamasına, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, BBP İlçe Başkanı Serdal Filik, İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, Kızılay Şube Başkanı Özcan Kanmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR