Son Dakika Haberleri: Balıkesir'den İzmir'e Dostluk Köprüsü

Balıkesir'den İzmir'e Dostluk Köprüsü

48 dakika önce

Göztepe Balıkesir Futbol Okulu öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında büyük heyecan yaşadılar.

Balıkesir'den İzmir'e Dostluk Köprüsü, System.String[]
Göztepe Balıkesir Futbol Okulu öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında büyük heyecan yaşadılar. Yaşları 8 ile 11 arasında değişen 11 öğrenci seramoniye futbolcularla birlikte çıkarken onlarla bol bol fotoğraf da çektirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u konuk ederken Malatya ekibi penaltılar sonucunda rakibini elemeyi başardı. Karşılaşmanın seramonisinde ise güzel anlar yaşandı. Göztepe Balıkesir Futbol Okulu'nda eğitim gören ve yaşları 8 ile 11 arasında değişen toplam 11 öğrenci maçın seramonisine Göztepeli futbolcular ile birlikte çıktı. Onlarla bol bol fotoğraf da çektiren genç öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadılar.

Etkinlikle ilgili olarak açıklama yapan Göztepe Balıkesir Futbol Okulu Sorumlusu Erkan Akman, çocukları gülümsetebilmenin büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Akman; "Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede böyle büyük bir organizasyona imza attığımız için ne kadar gurur duysak az ama bizim en büyük mutluluğumuz çocuklarımızın yüzündeki o gülümseyi onların heyecanını görmek oldu Balıkesir Göztepe spor okulları olarak çocuklarımızı ziraat Türkiye kupası çeyrek final rövanş maçına götürdük götürmek ile kalmadık onları futbolcularımızla el ele sahaya soktuk bu gurur bize yeter çok şükür" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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