Balıkesir'den kısa kısa - Son Dakika

Manyas ilçesindeki çiftçiler, çeltik ekimi için yerlerini hazırlamaya başladı.

Manyas İlçe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, yaptığı açıklamada, çeltik ekimi için yoğun günlerin başladığını söyledi.

Yörede çeltik ekiminin 10 Mayıs'ta başlayacağını ifade eden Danç, "Hükümetin çiftçimize ve besicilerimiz ile üreten kesime uyguladığı muafiyete teşekkür ediyoruz. Biz çalışıyoruz, lütfen siz evde kalın." dedi.

Kaymakam Muhammed Kaya'dan "evde kal" uyarısı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçedeki vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına ilçede uyulduğunu ifade eden Kalya, "Güvenlik güçleri mahalleleri dolaşarak, anonslarla vatandaşları uyarıyor. Buna rağmen 4 iş yerine 3 bin 250'şer lira ceza uygulanırken, yol devriyesinde alkollü oldukları belirlenen 20 yaş ve altı 4 gence kişi başı 1000'er lira ceza uygulandı." diye konuştu.