Balıkesir'den kısa kısa - Son Dakika

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte yeniden açılan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, pazar yeri, alışveriş merkezi, berber, kuaför ve güzellik merkezi, hamam, spor salonu, lokanta, kafe, kahvehane ile taksi, şehir içi otobüs ve minibüslerde denetim yaptı. Kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandı.

Müşteri koltukları arası mesafe, sterilizasyon, çalışma saatleri, temizlik, hijyen, temassız ödeme, maske kullanımı fiziki tedbirler gibi kurallara uyulup uyulmadığına bakılan uygulama kapsamında, 458 berber, kuaför ve güzellik salonu, 12 alışveriş merkezi ve buradaki 127 iş yeri, 22 pazar yeri, 449 kahvehane, kıraathane, 331 lokanta, kafe, 364 cami ve 83 açık alan, 76 konaklama tesisi, 49 piknik alanı, 12 hamam, sauna, 437 taksi ve taksi durağı, 408 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı denetlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan, 7 pazar esnafı, 2 taksi, 3 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım firması ile 4 kişiye idari işlem yapıldı.

Yol kontrol ve arama uygulaması yapıldı

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yol kontrol ve arama uygulaması gerçekleştirildi.



Kentteki 225 Jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında 431 iş yeri ve 13 sabit uygulama noktasında toplam 4 bin 47 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 şüpheli yakalanırken, 14 kişiye de 4 bin 627 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca bin 703 aracın kontrol edildiği uygulamada 6 araca 11 bin 638 lira idari para cezası kesildi, arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı ve 5 araç trafikten men edildi.



Uygulamalarda 2 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 37 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.