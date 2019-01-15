Balıkesir'den Kuzey Irak ve Suriye'ye Yardım

Balıkesir
Türk Ocakları Derneği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzey Irak
ve Suriye
Türkmenlerine ulaştırılmak üzere toplanan gıda ve kıyafetlerin bulunduğu yardım tırı dualarla uğurlandı. Kurtdereli Spor Salonu
karşısında bulunan otoparkta düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Hanım Komisyonu Başkanı Zehra Ünsal, halkın dikkatini Türkmenlere çekmek istediklerini söyledi.
Daha önce de Türkmenlere yardım tırı yolladıklarını anımsatan Ünsal, "5 yıldır Türkmenlere yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce gönderdiklerimizle herhalde 4 kamyon, 1 tır olmuştur yaptığımız çalışmalar. Gaziantep
'teki Türkmen kardeşlerimize ve Ankara
'daki Türkmen kardeşlerimize gönderdik. Ramazan'da özellikle alışveriş fişleri toplayarak gönderiyoruz ve tüm halkımızın dikkatini Türkmenlere çekmek istiyoruz. Onların bizlere gerçekten ihtiyaçları var." diye konuştu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
da Türkmenlerin zor şartlar altında yaşadığını belirterek, "Hanımlarımız onlara giysiler topladılar. Bizler de gıda kolilerimizle bu kampanyaya destek verdik. Ayrıca ulaşımda da yardımcı oluyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bizim gönül coğrafyamız çok geniş. Gönül coğrafyamızdan gelen insanlara kalbimizi, gönlümüzü, işimizi, aşımızı açıyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından yardım tırı dualar eşliğinde uğurlandı.