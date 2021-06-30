Balıkesir'den mayıs ayında 56 milyon 200 bin dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 18 artarak 56 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 18 artarak 56 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2021 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir'den mayıs ayında ihracat yüzde 18 artarak 56 milyon 200 bin dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 44 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de mayıs ayında ihracat yüzde 100 artarak 17 milyon 500 bin dolar, ithalat yüzde 52,5 artarak 5 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR