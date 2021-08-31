Balıkesir'den Temmuz ayında 57 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 21,1 artarak 57 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, TÜİK, Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de Temmuz ayında ihracat yüzde 10,2, ithalat ise yüzde 16,8 arttı. Balıkesir'de ihracat yüzde 21,1 artarak 57 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Temmuz ayında ihracat yüzde 23,8 artarak 14 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 13,2 azalarak 7 milyon 693 bin dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR