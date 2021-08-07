Balıkesir'den yangından etkilenen bölgelerdeki hayvanlar için silaj ve saman yardımı - Son Dakika

Balıkesir'de orman yangınlarında zarar gören bölgelerdeki hayvan yetiştiricilerine mısır silajı, yem ve saman gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer yaptığı açıklamada, yangında zarar gören üreticiler için harekete geçtiklerini söyledi.

Yangının hasarlarını saran, insani ihtiyaçları karşılayan devletin yanında yer aldıklarını belirten Değer, şöyle konuştu:

"Yangın bölgelerindeki meslektaşlarımız ile görüşmelerimizde, hayvancılık bölgelerinde mısır silajı, yem ve samana ihtiyaç duyulduğu bilgisini aldık ve yardım kampanyası başlattık. Bigadiç halkı, yangın felaketinden zarar gören üreticilerin yanında. Yürekten gelen yardımlarla yaraları birlikte saracağız."