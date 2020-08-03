Balıkesir'den zeytinlik alanda yangın korkuttu - Son Dakika

Balıkesir'den zeytinlik alanda yangın korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Güre İshak bey sitesi karşısındaki zeytinlikte belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yazlık sitelerin bulunduğu bölgede çıkan yangını vatandaşlar kendi çabalarıyla hortumlar ve kovalar ile su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 20 civarında ağacın yandığı tespit edildi. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.