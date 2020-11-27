Balıkesir Derbisine Covid-19 darbesi

TFF 1.ligin 11.haftasında oynanacak olan Bandırmaspor- Balıkesirspor derbisi öncesi her iki kulüpten açıklanan Covid-19 vakaları maçın önüne geçti.

Önceki günlerde Bandırmaspor 9 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklarken bir açıklamada Balıkesirspor cephesinden geldi. Kırmızı-Beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 oyuncusunun ve personelinin testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. 2 takımdaki toplam pozitif vaka sayısı 17'ye ulaşırken hangi oyuncuların testlerinin pozitif olduğu ise belirtilmedi. Pazar günü oynanacak olan yerel derbide iki takımda birçok oyuncusunda yoksun bir şekilde sahaya çıkması bekleniyor. - BALIKESİR