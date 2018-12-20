Son Dakika Haberleri: Balıkesir Devlet Hastanesi'nde Çocuk Servisinin Kapasitesi Artırıldı

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde Çocuk Servisinin Kapasitesi Artırıldı

47 dakika önce

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinin kapasitesi artırıldıBALIKESİR - Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çocuk servisi düzenlenerek yeniden hizmet vermeye başladı.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinin kapasitesi artırıldı

BALIKESİR - Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çocuk servisi düzenlenerek yeniden hizmet vermeye başladı. Kapasitesi arttırılarak yatak sayısı 18'e çıkarılan serviste 3 çocuk hekimi görev yapıyor. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Yıldıran, hekim sayısını artırarak çocuk hastalara acil serviste de bakmayı hedeflediklerini söyledi.
Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Yıldıran, çocuk servisinin hizmete girmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hastanemizde çocuk servisimiz daha önce nöroloji ve kardiyoloji servislerinin bulunduğu ünitede hizmet veriyordu. Fiziki şartlarımızdan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorduk. Geçtiğimiz hafta kadın doğumu taşıdığımız yerde 18 yataklı yeni çocuk servisi oluşturduk. Üç tane çocuk hekimimiz var şu anda, geçen ay bir hekim arkadaşımız daha göreve başladı. Servisimizde modern tedavi hizmetleri mevcut, odalarımız da konforlu. Bu durumdan hastalarımız da çalışanlarımız da memnun. Şu anda hem kadın doğum servisi, hem çocuk servisi yeni servislerinde faaliyet gösteriyor. Gayemiz çocuk hekim sayısının biraz daha artması ve acilde de çocuk hastalara bakabilmek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:12 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu Elinde İçki Şişesiyle Fotoğrafı Paylaşılan Çocuk ve Ailesi Koruma Altına Alındı

16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 13:59:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Devlet Hastanesi'nde Çocuk Servisinin Kapasitesi Artırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]