Balıkesir Devlet Hastanesi'nde Kısa Süreli Yangın Panigi
55 dakika önce
BALIKESİR Devlet Hastanesi Patoloji Servisi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
BALIKESİR Devlet Hastanesi
Patoloji Servisi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkez Karesi
ilçesi Atatürk
Mahallesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki E Blok'un 2'nci katında bulunan Patoloji Servisi'nde çıktı. Hafa sonu olması nedeniyle kapalı olan serviste elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, serviste bulunan kimyasal maddeler kısa sürede alev aldı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye
Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patoloji servisinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:53 Kaynak: DHA
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