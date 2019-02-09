Son Dakika Haberleri: Balıkesir Devlet Hastanesi'nde Kısa Süreli Yangın Panigi

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde Kısa Süreli Yangın Panigi

55 dakika önce

BALIKESİR Devlet Hastanesi Patoloji Servisi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde Kısa Süreli Yangın Panigi, System.String[]
BALIKESİR Devlet Hastanesi Patoloji Servisi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkez Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki E Blok'un 2'nci katında bulunan Patoloji Servisi'nde çıktı. Hafa sonu olması nedeniyle kapalı olan serviste elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, serviste bulunan kimyasal maddeler kısa sürede alev aldı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen  Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patoloji servisinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:53 Kaynak: DHA

İtfaiye, Balıkesir, Devlet Hastanesi, Güncel
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