Son Dakika Haberleri: Balıkesir Devlet Hastanesinde bayramlaşma
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir Devlet Hastanesinde bayramlaşma

55 dakika önce

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.İlyas Yıldıran bayram nöbetinde görev yapan doktor, sağlık personeli ve hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Balıkesir Devlet Hastanesinde bayramlaşma, System.String[]
Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.İlyas Yıldıran bayram nöbetinde görev yapan doktor, sağlık personeli ve hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.İlyas Yıldıran bayram nöbetinde görev yapan tüm servislerdeki doktor, sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Hasta ve hasta yakınlarıyla tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başhekim Yıldıran yaptığı açıklamada "Mübarek Ramazan Bayramı nedeniyle hastalarımız, yakınları ve görevde bulunan personelimizle bayramlaşmak için geldim. Tüm ülkemizin Ramazan Bayramını kutluyor, herkes için en iyi şekilde geçmesini temenni ediyorum. Herkes için kazasız ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum"dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
Balıkesir Devlet Hastanesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu A Milli Takım bayramlaştı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:56:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Devlet Hastanesinde bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]