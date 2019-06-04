Balıkesir Devlet Hastanesinde bayramlaşma
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Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.İlyas Yıldıran bayram nöbetinde görev yapan doktor, sağlık personeli ve hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Balıkesir Devlet Hastanesi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
Başhekimi Uzman Dr.İlyas Yıldıran bayram nöbetinde görev yapan doktor, sağlık personeli ve hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.İlyas Yıldıran bayram nöbetinde görev yapan tüm servislerdeki doktor, sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Hasta ve hasta yakınlarıyla tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başhekim Yıldıran yaptığı açıklamada "Mübarek Ramazan Bayramı
nedeniyle hastalarımız, yakınları ve görevde bulunan personelimizle bayramlaşmak için geldim. Tüm ülkemizin Ramazan Bayramını kutluyor, herkes için en iyi şekilde geçmesini temenni ediyorum. Herkes için kazasız ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum"dedi. - BALIKESİR
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