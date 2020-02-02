Balıkesir, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika

Balıkesir, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı

6 saat önce

İstanbul'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nda (EMITT), Balıkesir Büyükşehir Belediyesince açılan stantta ilin tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik değerleri tanıtıldı.

Balıkesir, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı, System.String[]

İstanbul'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nda (EMITT), Balıkesir Büyükşehir Belediyesince açılan stantta ilin tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik değerleri tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 94 ülkeden 60 bini aşkın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıyla başlayan fuarın açılışına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde ilçe belediye başkanlarıyla Balıkesir'i tanıttı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi standını da ziyaret eden Yılmaz ve beraberindekiler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Dört gün süren fuarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kamu ve özel sektörden diğer kurumların katılımıyla 20 ilçenin tanıtımı yapılarak potansiyelleri anlatıldı. Dört mevsim turizm potansiyeli olan Balıkesir'in her bir köşesinin, doğası, denizi, termal su kaynakları, ovaları, kamp rotaları ve otelleri hakkında ziyaretçiler bilgilendirilerek görsellerle tanıtımları gerçekleştirildi.

Balıkesir'in yöresel kıyafetlerini taşıyan canlı mankenler, kıyafetleri ve gösterişli başlıklarıyla fuarın ilgi odağı oldu. Yerli yabancı katılımcıların fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği mankenler, ziyaretçilere taşıdıkları kıyafetlerin hikayelerini aktardı.

Doğu Akdeniz, Balıkesir, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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