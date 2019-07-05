Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

BALIKESİR Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı

1 saat önce

Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandıBalıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı tespit edilen Osman Y., polis tarafından yakalandı.

Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı tespit edilen Osman Y., polis tarafından yakalandı. Osman Y.?nin (74) ifadesinde, "Yakalanmasaydım Edirne'ye gidecektim" dediği belirtildi.
Edremit- Akçay hattında çalışan dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadesine başvurup, dolmuş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin Osman Y. olduğunu saptadı. Polis, dolmuştan inip, para sayarken görüntüsüne ulaştığı Osman Y. üzerinde yoğunlaştı. Şikayetçiler de dolmuşta birlikte oturdukları Osman Y.'yi teşhis etti.
Osman Y.'nin dolmuşta arka koltuğa oturup, kapri giyen kişilere yanında oturması için yer verdiği, bu kişilerin cüzdan ya da paralarını cebinden çıkacak noktaya getirip, araçtan inerken de çekerek aldığı tespit edildi.
Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. Osman Y., emniyette verdiği ifadesinde, Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşlerine gitme hazırlığında olduğunu belirterek, "Yakalanmasaydım, Edirne'ye gidiyor olacaktım" dediği belirtildi.
Yankesicilikten 3, uyuşturucu kullanmaktan da bir kaydı bulunan Osman Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BALIKESİR Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama Bayrampaşa'daki bankada dehşet anları! Bir gün sonra yakalandı Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar Camide futbol oynayan çocuklara sosyal medya tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:32:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]