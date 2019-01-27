Balıkesir DSİ'den Muhteşem Geri Dönüş 3-2
33 dakika önce
Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 17. hafta mücadelesinde evinde Sakarya Gelişimspor'u konuk etti.
Türkiye
Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 17. hafta mücadelesinde evinde Sakarya
Gelişimspor'u konuk etti. 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen DSİ Spor geriden gelerek maçı 3-2 kazanmayı bildi. Kurtdereli Spor Salonu
'nda oynanan müsabakada rakibini 3-2 ile geçen Balıkesir
DSİ Spor haftayı galibiyetle tamamlayarak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. Ligde 7. galibiyetini elde eden DSİ Spor haftayı 20 puanla 8.sırada kapattı. Zorlu maçın setleri ise 20-25, 24-26, 25-15, 25-19 ve 15-11 şeklinde sona erdi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
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