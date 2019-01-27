Son Dakika Haberleri: Balıkesir DSİ'den Muhteşem Geri Dönüş 3-2

Balıkesir DSİ'den Muhteşem Geri Dönüş 3-2

33 dakika önce

Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 17. hafta mücadelesinde evinde Sakarya Gelişimspor'u konuk etti.

Balıkesir DSİ'den Muhteşem Geri Dönüş 3-2, System.String[]
Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 17. hafta mücadelesinde evinde Sakarya Gelişimspor'u konuk etti. 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen DSİ Spor geriden gelerek maçı 3-2 kazanmayı bildi.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-2 ile geçen Balıkesir DSİ Spor haftayı galibiyetle tamamlayarak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. Ligde 7. galibiyetini elde eden DSİ Spor haftayı 20 puanla 8.sırada kapattı. Zorlu maçın setleri ise 20-25, 24-26, 25-15, 25-19 ve 15-11 şeklinde sona erdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Kurtdereli Spor Salonu, Sakarya, Türkiye, Balıkesir, Spor
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