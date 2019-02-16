Balıkesir DSİ Spor Evinde Kazandı 3-0
24 dakika önce
Türkiye Kadınlar 1.Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 20. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Özateş Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar 1.Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 20. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Özateş Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.
Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-0 ile geçen Balıkesir DSİ Spor haftayı galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Ligde 9. galibiyetini elde eden Balıkesir DSİ Spor haftayı 8. sırada tamamladı. İlk seti 29-27, 2.seti 25-16 kazanan Balıkesir DSİ Spor 3. seti ise 25-11 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı bildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:15 Kaynak: İHA
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