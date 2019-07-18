Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
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BALIKESİR Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

1 saat önce

Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldüBALIKESİR'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahur kalan ve dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü.

Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
BALIKESİR'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahur kalan ve dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü.
Olay, Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta meydana geldi. Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatının arızalanması nedeniyle meydana gelen yangın mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Evinin bir anda alevlere teslim olduğunu gören Ünal evden çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kedisinin evde kaldığını farkeden Ünal evinden yükselen alevleri korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa ürede kontrol altına alırken ekipler mahsur kalan kedilerİn kurtarılması için çalışma başlattı. Evde baygın halde bulunan anne ve 3 yavrularını çıkaran itfaiyeciler dumandan etkilenen kediye kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Hayata döndürülen kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürüldü.
Kedinin veteriner kliğindeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.
Görünüt Dökümü
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-Dumandan etkilenen kediye kalp masajı yapılması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması foto
-Genel, detay görüntü
Süre: 1.03 DK Boyut: 117MB
Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)
BALIKESİR Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
Balıkesir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:14 Kaynak: DHA
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