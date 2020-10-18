Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Dursunbey ilçesi kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kırsal mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

Karantina uygulamasıyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dursunbey İlçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18.10.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."