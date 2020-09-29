Son dakika haberleri! Balıkesir'e deniz itfaiyesi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Balıkesir'e deniz itfaiyesi

Son dakika haberi: Balıkesir'e deniz itfaiyesi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gönüllü itfaiyecilere sertifikalarını veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire aşkanı ve İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Halil Yılmaz, il genelinde toplam 290.

Balıkesir'e deniz itfaiyesi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gönüllü itfaiyecilere sertifikalarını veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire aşkanı ve İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Halil Yılmaz, il genelinde toplam 290.5 kilometrelik kıyı şeridi için deniz itfaiyesi kurmak istediklerini söyledi.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde gazetecilerin sorularını cevaplayan Halil Yılmaz, Ayvalık'taki 22 adada çıkabilecek yangınlara karşı ilçe halkının deniz itfaiyesi talebi olduğunu ifade ederek, "Orman yangınlarında birinci derecede sorumlu olan Orman Bakanlığı ve dolayısıyla Balıkesir İl Orman Müdürlüğümüzdür. Bizler itfaiye ekipleri olarak orman yangınlarına karşı destek ve yardımcı olabilme amaçlı gidiyoruz o müdahalelere Bizim orman yangınlarındaki rolümüz bu. Denizde de bu durum böyle Sorumlu kuruluşlar var. Bir deniz itfaiyesi birimi oluşturabilmek için bizimde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın öncülüğünde bir çalışmamız var. Çünkü Balıkesir'in coğrafi olarak Marmara ve Ege Denizlerine kıyısı var. 290.5 kilometre kıyı şeridimiz var. Ayvalık'ta 22 adamız var. Dolayısıyla bu noktalarda biz Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı olarak bir aksiyon alacağız. Tabi bunlar kolay yatırımlar değil. Her uzun vadede kıyımız olan her iki denizdeki sahillerimize sadece yangın söndürme de değil; temizleme, arıtma gibi işlevleri de bulunan çok maksatlı, dünya standartlarında bir müdahale botu kazandırmak istiyoruz teşkilatımıza. Ama dediğim gibi bu çok maliyetli bir yatırım. Belki de tam donanımlı 10 adet itfaiye aracı fiyatına eşit maliyetler bunlar. Ama yapar mıyız, tabii ki yaparız. Ama bunun için biraz daha üzerinde çalışmamız lazım" dedi.

"Adalarda çıkan yangınlara da kayıtsız kalamayız"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak üstlerinden sorumluluk atmak ya da görevden kaçmak gibi bir lükslerinin olamayacağını vurgulayan Halil Yılmaz, "Tabii elimizde deniz itfaiyemiz yok diye, adalarda çıkan yangınları sadece seyretmekle mi kalacağız? Tabii ki seyretmeyeceğiz. Kendi imkanlarımızla yine adalarda çıkabilecek yangınlara ulaşırız. Nitekim geçtiğimiz aylarda Maden Adası'nda çıkan yangına da bizim ekiplerimiz balıkçı teknesiyle giderek müdahale etti ve söndürdü. Keza daha öncede 4 balıkçının denizde kaybolduğu olayda, bizim ekiplerimiz Sahil Güvenlik ve Jandarma bünyesindeki JAK timleriyle görev yapmıştı. Tıpkı o çalışmada olduğu gibi Sahil Güvenliğimiz, Kıyı Emniyetimiz ve biz itfaiye olarak güçlerimizi birleştirir ve gerekeni yaparız" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Balıkesir'e deniz itfaiyesi
Son dakika haberleri! Balıkesir'e deniz itfaiyesi
Son dakika haberleri! Balıkesir'e deniz itfaiyesi
Son dakika haberleri! Balıkesir'e deniz itfaiyesi

Halil Yılmaz, Balıkesir, Ayvalık, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Balıkesir'e deniz itfaiyesi - Son Dakika

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