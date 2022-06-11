Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar - Son Dakika
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Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar

11.06.2022 15:40
Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar

Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada ölen ve yaralanan vatandaşların Balıkesir'e düğüne gittikleri öğrenildi.

Dursunbey- Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada ölen ve yaralanan vatandaşların Balıkesir'e düğüne gittikleri öğrenildi.

10 AEA 731 plakalı minibüs ile Süt toplama kamyonu kazasına karışan minibüsün Dursunbey'in Kızılöz köyünden Balıkesir'e düğüne giden minibüste 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Kız tarafının Balıkesirli olduğu ve düğüne giden tarafın oğlan tarafı olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar
Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar
Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar
Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar

YORUMLAR
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Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı Koca Seyit'in mezarına ziyaretçi akını Koca Seyit'in mezarına ziyaretçi akını
Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar - Son Dakika

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