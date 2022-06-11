10 AEA 731 plakalı minibüs ile Süt toplama kamyonu kazasına karışan minibüsün Dursunbey'in Kızılöz köyünden Balıkesir'e düğüne giden minibüste 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Kız tarafının Balıkesirli olduğu ve düğüne giden tarafın oğlan tarafı olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar - Son Dakika

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