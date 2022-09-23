BALIKESİR'E GELEN ÖĞRENCİLER TERMİNALDE KARŞILANDI - Son Dakika
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BALIKESİR'E GELEN ÖĞRENCİLER TERMİNALDE KARŞILANDI

23.09.2022 20:35

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il merkezine gelen öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı.

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il merkezine gelen öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı. Terminalde kurulan stantlarda Balıkesir hakkında genel bilgilendirmeler yapılırken, kalacak yeri olmayan öğrenciler için de konaklama olanağı sağlandı.

Balıkesir Üniversitesi'nde okuyan ve 26 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak olan 45 bini aşkın öğrenci, yerleşmek amacıyla bu hafta Balıkesir'e seyahat etti. Öğrenciler için Balıkesir il merkezindeki meydan ve otobüs terminaline İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından stantlar konuldu. Polis tarafından öğrencilere olası karşılaşabilecek durumlarda her zaman ekiplerin de yanlarında oldukları belirtildi. Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlileri ise Balıkesir hakkında genel bilgilendirmelerde bulundu, yeri olmayan öğrencilere konaklama yeri tahsis etti. Balıkesir'e gelmeden önce arayan ve stantlara gelerek yeri olmadığını belirten öğrenciler, servislerle konaklama yerlerine götürüldü.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki heyet çalışmaları kontrol etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Şıldak, başarılar dileyerek, her türlü konuda kurumların öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

KURUM MİSAFİRHANELERİ ÖĞRENCİLERE AÇILDI

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin öğrencileri karşıladığını söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, valilik ve kaymakamlıklarda 'Açık Kapı Birimleri' oluşturulduğunu ve 08.30-19.00 saatleri arasında hafta sonları dahil öğrenciler için hizmet verileceğini belirtti. Balıkesir'e gelen gençleri yalnız bırakmamak için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Vali Şıldak, 'Kamu misafirhaneleri kontenjanını da öğrencilerimize ayırdık. Yani yurda yerleşemeyen, herhangi bir ev kiralama konusunda, özel yurt, pansiyon konusunda başlangıç dönemindeki ilk 2 haftalık sürede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan gençlerimizi de yalnız bırakmamak için kamu misafirhanelerimizi açtık dedi. Vali Şıldak, bu alanlarda konaklayan öğrencilerden de yurtta kalan öğrencilerden alınan ücretin alınacağını söyledi.

10 BİNİN ÜZERİNDE YATAK KAPASİTESİ

Çalışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıldak, 'Otobüs terminalinde bu yıl Balıkesir'de üniversite eğitimlerine başlayacak veya sürdürecek olan gençlerimizle beraberiz. Şehrimizde 2 tane üniversitemiz var. Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerimizde 50 bine yakın gencimiz öğrenim görüyor. Özellikle hükümetimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın bu yıl özellikle barınma konusunda gençlerimizin her birinin muhakkak sağlıklı ve güvenli koşullarda barınma imkanları kendilerine sağlanarak, en huzurlu ortamlarda bulunmaları, öğrenim hayatlarını bu şekilde devam ettirebilmeleri için bütün Valiliklerimizden gerekli önlemlerin alınması istendi. Biz de iki aydır bu sürece hazırlanıyoruz. Gençlik Spor İl Müdürümüz, Vali Yardımcımız, bütün kurum personelimiz gerçekten büyük bir çaba göstererek ilimizdeki öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızdaki yatak kapasitesini artırdık. Bu kapasite 7 bin civarından 10 binin üzerine çıktı. Yurtlarımıza ranza sistemleri yerleştirdik. Buna ilave olarak özel yurt ve pansiyonlarda da bir artışa gittik. Yine ilimizde 400'ün üzerinde özel yurt ve pansiyonun kapasitesini artırdık. İl merkezinde bir otelimizi kiralayarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sistemine tanımlanmasını ve bu şekilde buraya da yerleştirme yapılmasını sağladık. Bu otelimizde de 338 yatak kapasitesi oluştu dedi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın otogara geldiği anlara denk gelen öğrenciler de Vali tarafından karşılanmanın heyecanını yaşadı. Antakya'dan geldiğini söyleyen Süleyman Nazik, Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü, Matematik öğretmenliği eğitimi almak için geldiğini söyledi. Nazik, 'Daha önce ben KYK başvurusunda bulunmuştum, o çıkmıştı. Bizi yurdumuza kadar bırakacaklar. Çok memnunuz. Yurt kampüste yürüme mesafesinde. Mağdur olmamız için kapasiteler arttırıldı. Altıeylül, Bandırma, Edremit, Ayvalık ve tarihi yerler anlatıldı. Geziler düzenleneceği söylendi dedi.

Şanlıurfa'dan oğlunu kaydettirmek için gelen veli Bekir Taydaş ise 'Böyle bu karşılamayı beklemiyordum. Sağ olsunlar. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandım. Allah razı olsun diye konuştu. (DHA)

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Balıkesir'e kayıt için gelen üniversitelileri otogarda Vali Şıldak karşıladı Balıkesir'e kayıt için gelen üniversitelileri otogarda Vali Şıldak karşıladı Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin öğrencileri için hazırlıklar tamamlandı Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin öğrencileri için hazırlıklar tamamlandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hasan Şıldak, Balıkesir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR'E GELEN ÖĞRENCİLER TERMİNALDE KARŞILANDI - Son Dakika

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