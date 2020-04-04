Balıkesir'e giriş ve çıkışlar kapatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı'nın kararı ile büyükşehirlerde giriş ve çıkışların istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik karar Balıkesir'de gece yarısı itibarı ile uygulanmaya başladı. İzmir ve Bursa yönüne gece 00.00 itibarı ile araç salınmazken, yolda denetimler yapıldı.



Korona virüsün yayılmasını önleme amacı ile Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda büyükşehirlere giriş ve çıkışlara sınırlama getirildi. Karar gece yarısı uygulanmaya başlanırken, Balıkesir'in Bursa ve İzmir çıkışlarında polis ekipleri uygulama yaptı. İkameti Balıkesir'de olanlara esneklik sağlanırken, Balıkesir'e zorunlu haller dışında gelenler geri döndürüldü.



Polisin uygulamasına gelin aracı da takıldı. Araç içindekilerin ateşleri ölçülürken, gelin ve damadın İzmir'de nikah kıydığı ve ikametleri olan Balıkesir'e geldikleri öğrenildi. - BALIKESİR