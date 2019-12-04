Son Dakika Haberleri: Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı
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Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte yılın ilk kar yağışı yüksek ilçelerde başladı.

Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte yılın ilk kar yağışı yüksek ilçelerde başladı.


Dursunbey, Kepsut ve Bigadiç'e bağlı kırsal mahallelerde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Dursunbey'in Alaçam ve Karyağmaz bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Bigadiç'in Meyvalı ve Kepsut'un Kızıloluk, Katrancı, Kepekler ve Çalkandil kırsal mahallelerinde kar yağışının fasılalarla devam ettiği öğrenildi. Mevsimin ilk kar yağışı esnasında vatandaşlar çektikleri özçekimleri sosyal medyada paylaştı. - BALIKESİR

Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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