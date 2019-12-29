Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Balıkesir'de mevsimin ilk karı Gönen ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.



Balıkesir'in Gönen ilçesine ilk kar dün akşam yağdı. İlçeye bağlı Fındıklı, Sebepli, Kocapınar mahallelerinde dün akşam üzeri başlayan yağışın ardından yaklaşık 10 santimetrelik kar kalanlığı oluştu. Mevsimin yağan ilk karı ile mahalle sakinleri oldukça mutlu olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Yetkililer, bölgede yağışların zaman zaman kar olarak sürdüğünü, herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin 24 saat mahallelerden gelecek olan ihbara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi. - BALIKESİR