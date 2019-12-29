Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Balıkesir'de mevsimin ilk karı Gönen ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.

Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Balıkesir'de mevsimin ilk karı Gönen ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.


Balıkesir'in Gönen ilçesine ilk kar dün akşam yağdı. İlçeye bağlı Fındıklı, Sebepli, Kocapınar mahallelerinde dün akşam üzeri başlayan yağışın ardından yaklaşık 10 santimetrelik kar kalanlığı oluştu. Mevsimin yağan ilk karı ile mahalle sakinleri oldukça mutlu olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Yetkililer, bölgede yağışların zaman zaman kar olarak sürdüğünü, herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin 24 saat mahallelerden gelecek olan ihbara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Kocapınar, Fındıklı, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Son Dakika Haberleri
17:56 Milletvekili Balta Vakfıkebir ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu - Son Dakika
17:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye bugün artık stratejik bir güçtür" - Son Dakika
17:52 DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika
17:52 Çekilişe 2 gün kala eminönü'nde 'umut' kuyruğu - Son Dakika
17:47 Amsterdam'da İdlib'deki saldırılar protesto edildi - Son Dakika
16:32 Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 17:58:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]