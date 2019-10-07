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Son Dakika Güncel Balıkesir'e sağanak yağış uyarısı

Balıkesir'e sağanak yağış uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Balıkesir'e sağanak yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı.


Merteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve ilçeleri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı verdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın bölgemiz genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Balıkesir'in kuzey ve batısı Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran, İvrindi, Balya, Gönen, Manyas, Bandırma, Erdek ve Marmara adasında çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
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