Son Dakika Haberleri: Balıkesir'e Şehit Ateşi Düştü

Balıkesir'e Şehit Ateşi Düştü

1 saat önce

İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü.

Balıkesir'e Şehit Ateşi Düştü, System.String[]
İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü.

Dursunbey doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu. Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Balıkesirli Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şehit askerin cenaze töreninin yarın Balıkesir'de yapılması bekleniyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:47 Kaynak: İHA

İstanbul, Balıkesir, Güncel
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