Balıkesir'e Şehit Ateşi Düştü
1 saat önce
İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü.
İstanbul
'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan asker de şehit düştü. Dursunbey
doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz
, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sancaktepe
'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu. Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Balıkesirli Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şehit askerin cenaze töreninin yarın Balıkesir'de yapılması bekleniyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:47 Kaynak: İHA
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