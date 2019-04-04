Son Dakika Haberleri: Balıkesir'e Uyuşturucu Madde Getirirken Şahıs, Yalova'da Yakalandı

Balıkesir'e Uyuşturucu Madde Getirirken Şahıs, Yalova'da Yakalandı

1 saat önce

İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde geleceği bilgisi alan Balıkesir polisi, uyuşturucu satıcısına Yalova'da operasyon düzenledi.

Balıkesir'e Uyuşturucu Madde Getirirken Şahıs, Yalova'da Yakalandı, System.String[]
İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde geleceği bilgisi alan Balıkesir polisi, uyuşturucu satıcısına Yalova'da operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin Ş.A. isimli şahsın İstanbul'dan Balıkesir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine polis ekipleri operasyonun riske edilememesi adına Yalova'da Ş.A.'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ş.A.'nın aracından yapılan aramada 1 kilo 24 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından Yalova'da yakalanarak gözaltına alınan Ş.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Balıkesir, Yalova, 3. Sayfa
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