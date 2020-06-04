Balıkesir'e yapılan yatırımlar görüşüldü - Son Dakika

Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) yatırımları değerlendirme toplantısı Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında YİKOB Kuva-yi Milliye toplantı salonunda yapıldı.



Vali Yazıcı'ya, Vali Yardımcısı Mustafa Çek ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Şube Müdürleri tarafından devam eden yatırımlar ve 2020 yılı yatırımlarına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. Vali Ersin Yazıcı da yapılan bilgilendirme ve değerlendirmeler için Vali Yardımcısı Mustafa Çek ve Şube Müdürlerine teşekkür ederek, yatırımların takip edilmesi, denetlenmesi ve en kısa sürede bitirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Kamu yatırımlarının takibi ve kamuya hizmet üretme anlamındaki çalışmalarında kuruma Vali olarak destek olmaya devam edeceğini belirten Vali Yazıcı, "Balıkesir için yürütülen önemli projelerde YİKOB önemli bir merci. Diğer kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışarak süratle hizmetleri kamunun yararına sunmak gayretinde olmalıyız. Balıkesir için her zaman sahadayız" dedi. YİKOB personelinin de sorun, görüş ve taleplerini dinleyen Vali Yazıcı, bürokrasi aşamasında çözüme yönelik girişimlere her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.



Vali Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İdari ve Mali İşler Müdürü Emre Bulut, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Hasan Gökmenoğlu, Yatırım İzleme Müdürü M. Fatih Koç, Rehberlik ve Denetim Müdürü Seval Öner, Strateji ve Koordinasyon Müdürü Fatih Orman katıldı. - BALIKESİR