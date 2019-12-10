Son Dakika Haberleri: Balıkesir edremit -balikesir'in altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
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Balıkesir edremit -balikesir'in altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Balikesir'in Altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde depremAFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Balikesir'in Altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 10 dakika sonra saat 23: 24'te, 4.3 büyüklüğüne ikinci bir deprem oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Balıkesir edremit -balikesir'in altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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