Balıkesir edremit -balikesir'in altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Balikesir'in Altieylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 10 dakika sonra saat 23: 24'te, 4.3 büyüklüğüne ikinci bir deprem oldu.

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