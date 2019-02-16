Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Saka, CHP'den İstifa Etti

Edremit Belediye Başkanı Saka, CHP'den istifa ettiBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 7 dönem başkan seçilip, 32 yıl boyunca görev yapan Kamil Saka (65), 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmediği için CHP'den istifa etti.

Edremit Belediye Başkanı Saka, CHP'den istifa etti



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 7 dönem başkan seçilip, 32 yıl boyunca görev yapan Kamil Saka (65), 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmediği için CHP'den istifa etti. Saka, adaylık sürecinde gördüğü muamelenin kendisini üzdüğünü ve kırgın olarak partiden ayrıldığını söyledi.



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, bugün İlçe Seçim Kurulu'na giderek, partisi CHP'den istifa etti. CHP yönetimine kırgın olduğu söyleyen Başkan Saka, yeniden aday gösterilmemesi ile ilgili olarak partiden bir açıklama beklediğini belirtti. 2014 yılı yerel seçimleri öncesinde CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu ve 11 aday adayı arasından birinci çıktığını söyledi.



Edremit Belediyesi'ni, çalışan ve iş yapan bir belediye haline getirdiklerini ifade eden Saka, "12 Eylül'den sonra SODEP'te, SHP'de kurucu üye olarak görev aldım. Kendi iş yerimde yaklaşık 250 civarında sigortalı çalışan personelim varken, sevgili Genel Başkanım Erdal İnönü'nün bir tek talimatıyla aday oldum. Seçimi kazandığım gibi bütün iş yerlerimi kapattım ve hayatımı CHP'ye adadım. Partimden bana, 'Kamil seni siyasi nedenlerden aday yapmadık. Başarısız olduğun için aday yapmadık. Örgüt istemediği için aday yapmadık' diye bir tek kelime dahi etmediler. Bundan dolayı hakikaten üzüntülüyüm, kırgınım. Parti üst yönetimindeki kişilerin parti kapısını bilmediği dönemde bu partide Gençlik Kolu başkanıydım. Sevgili Genel Başkanım ve Genel Başkan yardımcıları beni adeta kullanılmış bir mendil gibi burunlarını silip attığı bir paçavraya dönüştürdü. Tüm bu gelişmeler üzerine İlçe Seçim Kurulu'na istifamı verdim" dedi.



Öte yandan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın, önümüzdeki günlerde DSP'den aday olabileceği ileri sürüldü.

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