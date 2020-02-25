Balıkesir edremit belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir edremit belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı - Son Dakika

Balıkesir edremit belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

6 saat önce

Edremit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımıBALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara, her gün sıcak yemek yardımı yapıyor.

Edremit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara, her gün sıcak yemek yardımı yapıyor.

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yalnız yaşayan yaşlılar ile engelliler, yaşadığı yerde yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlar için Edremit Belediyesi Aşevi'nde her gün 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi 180 vatandaşın evlerine her gün belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Gizlilik ilkesi içerisinde hem yardım veren hem de yardım alan vatandaşların kimlikleri kesinlikle gizli tutuluyor. Ayrıca, Edremit Belediyesi Aşevi'ne, hayırseverlerin yaptığı kuru gıda ve canlı hayvan bağışları da aşevi aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik ile ilgili çalışmaları arttırdıklarını belirtti. Başkan Arslan, "Toplumdaki dayanışmayı arttırmak ve her zaman vatandaşlarımızın yanında olmak bizim en önemli görevimiz. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz? dedi.

Balıkesir edremit belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:01 Kaynak: DHA
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