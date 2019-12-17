Balıkesir edremit körfezi'nde bahar havası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir edremit körfezi'nde bahar havası - Son Dakika

Balıkesir edremit körfezi'nde bahar havası

6 saat önce

Edremit Körfezi'nde bahar havasıBALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, kış aylarının başlamasına rağmen bahar havası var. Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, kordon ve plajlardaki çay bahçelerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Edremit Körfezi'nde bahar havası

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, kış aylarının başlamasına rağmen bahar havası var. Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, kordon ve plajlardaki çay bahçelerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan yaklaşık 145 kilometre sahil bandına ve Kazdağları'nı içinde barındıran Kuzey Ege'de, bahardan kalma günler yaşanıyor. 20 dereceye yaklaşan güneşli havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar ise, özellikle Edremit'e bağlı Akçay, Altınkum ve Altınoluk mahallelerinin kordonları ve Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Ayvalık'ın Cunda Adası'nda deniz kenarlarını tercih ediyor. Aileler, güzel havaları fırsat bilerek, çocuklarını parklarda oynatıyor,

Üniversite eğitimi için Burhaniye'ye geldiğini söyleyen Dilara Yıldırım, Mayıs ve haziran başlarında yaşanacak havaları şu an burada yaşıyoruz. Hava serindir diye kaban giyip çıktım ama aralık ayında böyle sıcak olacağını tahmin etmemiştimö dedi.

Ders çıkışı ev yerine deniz kenarına gelerek güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyleyen Ecem Nur Sarıoğlu ise, Aralık ayındayız ama şu an sadece ceket ile bile gezilebilecek durumda. Ören gibi şanslı bir yerde yaşıyoruzö diye konuştu.

RAHATSIZ OLAN DA VAR

Hava sıcaklıklarının yüksek olması bazı vatandaşları da rahatsız ediyor. Mevsim normallerinin üstünde olan sıcaklıklar nedeniyle, kimi vatandaşlar da doğanın dengesinin bozularak, hastalıkların artabileceği endişeni yaşıyor. Akçay Mahallesi'nde esnaf olan Fehim Üstüner, Çevremde yaşayanlar hava sıcaklıklarının bu şekilde yüksek olmasında memnunlar ama bu durumu pek de iyi değerlendirmiyorum. Şu an kış aylarındayız ve tabiat olarak, iklim olarak mevsimini yaşamamız lazım. Şu an her tarafta karasinek ve sivrisinek var. Mevsim normale dönmedikten sonra bunları hiçbir zamanında ölmez, mikroplar ölmez. Normal olarak mevsimi yaşamamız gerektiğini düşündüğüm için bana göre sevinilebilecek bir olay değilö diye konuştu.

Balıkesir edremit körfezi'nde bahar havası

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:49 Kaynak: DHA
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