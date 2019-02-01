Balıkesir Edremit Körfezi'nde Denizin Rengi Değişti
18 dakika önce
Edremit Körfezi'nde denizin rengi değiştiFatih Emrah ERDOĞANEDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 haftadır etkili olan yağışların ardından dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi.
Edremit Körfezi
'nde denizin rengi değişti Fatih Emrah
ERDOĞANEDREMİT(Balıkesir
), (DHA
)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 haftadır etkili olan yağışların ardından dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi.
Edremit Körfezi'nde yağışların ardından Kazdağları
ve Madra Dağı
'ndan derelere akan çamurlu su denizle buluştu. Lodosun etkisiyle Edremit Körfezi'ne yayılan çamurlu su denizin rengini de değiştirdi. Sahilde güneşli havanın tadını çıkaran Durmuş Korkmaz, Dere ağızları denizle buluşuyor. Yağmur yağdığında dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştiriyor. Dün bölgemizde çok şiddetli yağmur vardı. Bugün ise güneşle beraber daha güzel bir görüntü ortaya çıktı dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: DHA
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