Son Dakika Haberleri: Balıkesir Edremit Körfezi'nde Denizin Rengi Değişti

Balıkesir Edremit Körfezi'nde Denizin Rengi Değişti

18 dakika önce

Edremit Körfezi'nde denizin rengi değiştiFatih Emrah ERDOĞANEDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 haftadır etkili olan yağışların ardından dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

Edremit Körfezi'nde denizin rengi değişti

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 haftadır etkili olan yağışların ardından dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

Edremit Körfezi'nde yağışların ardından Kazdağları ve Madra Dağı'ndan derelere akan çamurlu su denizle buluştu. Lodosun etkisiyle Edremit Körfezi'ne yayılan çamurlu su denizin rengini de değiştirdi. Sahilde güneşli havanın tadını çıkaran Durmuş Korkmaz, Dere ağızları denizle buluşuyor. Yağmur yağdığında dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştiriyor. Dün bölgemizde çok şiddetli yağmur vardı. Bugün ise güneşle beraber daha güzel bir görüntü ortaya çıktı dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Edremit Körfezi, Güncel
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