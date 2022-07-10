BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi

10.07.2022 21:44

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edremit Körfezi'nde gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye 2 bin 583 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edremit Körfezi'nde gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye 2 bin 583 lira idari para cezası uygulandı.

Helikopterle havalanan ekipler Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Edremit ilçelerindeki güzergahlarda denetim gerçekleştirdi.

Havadan kural ihlali yapan sürücüleri tespit eden ekipler, onları telsiz aracılığıyla yerdeki personele bildirdi.

Uygulamada emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 980 lira, kask takmayan bir motosiklet sürücüsüne 196 lira, seyit halindeyken cep telefonu kullanan bir sürücüye 427 lira, araçlarını hatalı park eden 5 araç sahibine 980 lira olmak üzere toplam 2 bin 583 lira idari para cezası uyguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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