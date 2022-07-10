Uygulamada emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 980 lira, kask takmayan bir motosiklet sürücüsüne 196 lira, seyit halindeyken cep telefonu kullanan bir sürücüye 427 lira, araçlarını hatalı park eden 5 araç sahibine 980 lira olmak üzere toplam 2 bin 583 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Edremit Körfezi, Helikopter, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.