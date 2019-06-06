BALIKESİR EDREMİT KÖRFEZİ'NDE TATİLCİ YOĞUNLUĞU
38 dakika önce
BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde tatil beldelerindeki turizm yoğunluğu devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:32 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Edremit Körfezi
'nde tatil beldelerindeki turizm yoğunluğu devam ediyor. Bayramın ilk iki günü aile ziyaretlerini yapan tatilciler, bölgeye gelmeye devam ediyor. Bayram tatilinin kalan süresini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Edremit'in turistik Akçay
, Güre
, Altınkum
ve Altınoluk
mahallelerine gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde itibaren E-87 karayolunda yoğunluk yaşanıyor. Kuzey Ege
'nin mavi sularının keyfini çıkarmak isteyenler uzun araç konvoyları oluşturuyor. Akçay girişinde 24 saat nöbet tutan trafik polisleri, trafik akışını aksamadan sürdürmek için çalışıyor. Özellikle akşam saatlerinde trafikte yoğunluk artarken, zaman zaman Akçay girişi trafiğe kapatılıyor. İkinci konutların yoğun olduğu bölgede, tatil için gelenlerin oluşturduğu araç konvoylarının yanı sıra, dönüş istikameti de hareketli. Tatillerini erken bitiren vatandaşlar Çanakkale
istikametinde yoğunluk oluşturuyor.
Öte yandan Edremit Körfezi'nde genel olarak otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 civarında olduğu öğrenildi.
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