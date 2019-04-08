Balıkesir Edremit Körfezi'nde, Zeytinde Yüksek Rekolte Bekleniyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytinin ilk oluştuğu 'tırnaklama' denen kısımdaki verim, üreticide yüksek rekolte beklentisine yol açtı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytinin ilk oluştuğu 'tırnaklama' denen kısımdaki verim, üreticide yüksek rekolte beklentisine yol açtı. Edremit Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Hakkı Semerci, Ağacın formu, doğal şartlar ve gerekli soğuklama gerçekleşti. Hayalimiz olan 300- 350 bin tonluk verim alınabilir dedi.



Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan ve dünya genelinde yapılan zeytin tadım yarışmalarında derece verilen Edremit Körfezi'nde, bu yıl zeytinde yüksek rekolte beklentisi var. Edremit Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, geçen sezon yeterli soğuklama ihtiyacını karşılayamayan zeytin ağaçlarında, tane kalitesinde istenilen seviye sağlanamazken, bu yıl doğal şartların oluştuğunu belirtti. Bölge üreticisinin de daha bilinçli bakım yaptığını kaydeden Semerci, gerekli iklim olaylarının zamanında gerçekleştiğini dile getirdi. Semerci, Edremit Körfezi olarak zeytin ve zeytinyağı üretiminde oldukça önemli bir yere sahibiz. 2018- 2019 sezonunda bizim bölgemizde oldukça düşük bir rekolte gözlendi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, önceki yıl zeytin ağacının yıllık 1000 saat olan soğuklama ihtiyacının sağlanamaması, 600- 700 saat civarında kalması gibi görünmektedir. Oysa 2019- 2020 sezonuna girerken, gerekli soğuklamanın 1000 saati geçtiğini görüyoruz diye konuştu.



'40 BİN TON ZEYTİNYAĞI VERMEYE MÜSAİT OLABİLİR'



Zeytin ağacının dallarındaki mahsulün ortaya çıkacağı yerlere 'tırnaklama' denildiğini anlatan Semerci, Ağaçların formu ve bu tırnaklamalardan verimli bir yıl geçireceğimizi anlıyoruz. Mahsulün başlangıç noktası, bir anlamda doğum öncesi cenin olarak nitelendirebileceğimiz dallardaki bu oluşum, bölgemizin zeytininde önemli bir rekolteye ulaşacağını bizlere göstermekte. Yaklaşık 40 bin ton civarı zeytinyağı vermeye müsait olabilir. Mevsimsel farklılıklar ve ağacın aleyhine kuraklık, sert poyrazlar bu durumu etkileyebilir; ama şu anda üretici ve bu işin ticaretini yapanlar için güzel bir yıl geleceğini söyleyebiliriz dedi.



'EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK'



Zeytinyağının çok önemli ticaret ürünü olduğuna dikkat çeken Mehmet Hakkı Semerci, ithal yardımcı ham madde alınmadan, direkt ekonomiye faydalı olduğunu söyledi. Doğal şartların böyle devam etmesiyle üreticinin 300- 350 bin tonluk hayalinin gerçekleşebileceğini kaydeden Semerci, Zeytinyağı, ihracatta yardımcı ham madde alınmaksızın, bütün gelirinin ülke ekonomisine kaldığı bir ticaret üründür. Zeytinyağında 90 bin tonluk bir ihracat hacmimiz var. Türkiye'de eğer ağaçların durumu böyleyse bizim Türkiye genelindeki 300- 350 bin tonluk üretim hayalimizi gerçekleşeceğini umuyoruz. Hem üretici hem tüccar için şu anki görüntü umutlandırıyor. Umarım, bu görüntü üretimimize yansır ve bereketli yıl geçirmemizi sağlar diye konuştu.



Geçen sezon sağlanan zeytinin hem tane hem ürün hem de yağ kalitesinin kötü neticelendiğini belirten zeytin üreticisi Mustafa Erçevik ise bu sene beklentinin yüksek olduğunu belirterek, şunları söyledi



Zeytin ağacının genetik olarak göstermiş olduğu 'var', 'yok' yılı kavramına göre, bu sene 'var' yılı olarak değerlendirebiliriz. Sektörümüzde birçok parametre olmasına karşın net bir şey söyleyemesek de diğer önemli bir gösterge olan zeytin ağacının soğuklama ve yağmur ihtiyacı oldukça yeterli gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıl hem ağaçların keyfi hem şu anda üreticilerin ağaçlara bakımı yeterli seviyede. Umarım iyi olacak.

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