Son Dakika Haberleri: Balıkesir Edremit'te 4 Kişilik Hırsızlık Şebekesi Yakalandı

Balıkesir Edremit'te 4 Kişilik Hırsızlık Şebekesi Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri ile otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri ile otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edremit ilçesinde son günlerde ev ve iş yerleri ile park halindeki otomobillerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarına ait kayıtları inceleyen polisler, şüphelilerin G.B., T.O., S.Ö. ve F.S. olduğunu belirledi. 2 oto hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı teşebbüsü, 3 otodan hırsızlık ile ev ve işyerlerini soydukları tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen televizyon, çay makinesi, 5 adet araç aküsü ile elektrikli testere bulundu. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:13 Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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