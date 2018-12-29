Balıkesir Edremit'te Avm Yıkımı Sırasında İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, yıkımı devam eden alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü. Duvarın bulunduğu yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
İlçenin Akçay
Caddesi'ndeki AVM'nin yıkımı gerçekleşirken, istinat duvarının üzerindeki asfalt yolda çatlaklar oluştu. Çatlakları fark edenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle park halindeki 6 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Edremit Belediyesi
zabıta ekipleri, sokağı demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.
Duvarın çökme anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:29 Kaynak: DHA
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