Balıkesir edremit'te 'bayrağa saygı' yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Edremit'te 'Bayrağa saygı' yürüyüşü düzenlendi

BALIKESİR'in Edremit ilçe Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi tarafından 'Bayrağa Saygı yürüyüşü düzenlendi.

Edremit ilçesi Gümrük Mahallesi meydanından başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyü yürüyen binlerce vatandaş, Yunanistan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasını protesto etti. Yürüyüşe Edremit Belediye Başkanı CHP'li selman Hasan Arslan, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ilçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Edremit Güre Spor Kulüp Başkanı Ahmet Çetin ile resmi kurumların daire amir ve müdürlerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar, zaman zaman sloganlar atarak Yunan vekil tarafından yapılan çirkin saldırıyı protesto etti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, konuşmasına deprem, çığ ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileyerek şunları söyledi:

'Yakın bir tarihte, Avrupa parlamentosunda kendini bilmez bir Yunanlı vekil tarafından bayrağımızı yırtmak suretiyle yapılan saygısızlığa Türk milleti tek ses, tek vücut olarak cevabını vermiştir. Bayrağımız; bağımsızlığımızın simgesi olmasının yanı sıra vatanımız, devletimiz, milletimiz, istikbalimiz, namusumuz ve şerefimizdir. Türk milleti, vatanımızı bölmek isteyen hainlere karşı her zaman en güzel cevabı vermiştir. Her bir karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuş bu cennet vatanımızın bağrında nice ana kuzuları şehit olmuştur. Büyük Türk milleti, kutsal saydığımız değerler söz konusu olduğunda, hiçbir engel tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türk milleti bağımsızlığımızdan, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğini; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Savaşında ve Çanakkale'de; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 15 Temmuz'da, çok güzel bir şekilde gözler önünde sermiştir. Bu uğurda şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz; bizi biz yapan ve millet olma bilincini oluşturan temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağın en önemli halkalarından birisini oluşturmaktadır. Bugün ülkemizde al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizlere düşen görev her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan, şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı sonsuza dek koruyup kollamaktır.ö

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)