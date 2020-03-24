BALIKESİR Edremit'te belediye şirketindeki işçilerin ücretsiz izne çıkarılmak istendiği iddiası - Son Dakika

Edremit'te belediye şirketindeki işçilerin ücretsiz izne çıkarılmak istendiği iddiası

BALIKESİR'in Edremit İlçe Belediyesi bünyesindeki ED-BEL şirketinde çalışan 70 işçi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerine zorla ücretsiz izin dilekçesi imzalatılmak istendiğini ileri sürüp, tepki gösterdi.

CHP'li Edremit Belediyesi bünyesindeki ED-BEL şirketinde çalışan 70 işçi, İşkur önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İşçiler, ED-BEL bünyesindeki otellerin dezenfekte işlemleri yapılarak müşteriye kapatıldığını, kendilerine de şirket yönetimince ücretsiz izin dilekçesi dağıtılarak imzalatılmak istendiğini ileri sürdü. Şirket yöneticilerinin, kendilerine bu süreçte maaşlarının İşkur tarafından ödeneceğini söylemeleri üzerine İşkur'a gelerek bilgi aldıklarını, ancak böyle bir şeyin olmadığını öğrendiklerini belirten işçiler, izin dilekçesini imzalamaları halinde tüm sosyal haklarını kaybedeceklerini ifade etti. Edremit İşkur önünde grup adına açıklama yapan Mustafa Salı, şöyle konuştu:

" Balıkesir'in Edremit ilçesinde ED-BEL şirketinde çalışmaktayız. Devletimizin bize vermiş olduğu haklardan yararlanmak için bugün şirketimiz bizimle bir toplantı gerçekleştirdi. Ama kanunda böyle bir şey olmamasına rağmen ücretsiz izne çıkarılmak için dilekçe imzalamaya zorlandık. Bizim adımıza İşkur'a başvurulduğunu ve postaneden parayı alacağımızı söylediler. Biz de bu konu hakkında yetkili merci olan İşkur ile görüşmek için buraya geldik. Yetkililer bize kesinlikle böyle bir durum olmadığını, ücretsiz izne çıkarılamayacağımızı, bu şekilde bir imza attığımızda hiçbir hakkımızın olmayacağını söyledi. Mağdur olduk, bu konu hakkında yetkililerden yardım bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Buradaki amacın ücretsiz izne çıkarılıp, bütün sosyal haklarımızın elimizden alınması olduğunu düşünüyoruz."

Edremit Belediye Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ise, şirkete bağlı otellerin koronavirüs kapsamında dezenfekte edilerek kapatıldığını belirterek, olayın işçiler tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.