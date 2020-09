BALIKESİR Efsa'nın kimliğinden babasının soyadını sildirmek isteyen anneanne Çocuğun psikolojisi... - Son Dakika

Efsa'nın kimliğinden babasının soyadını sildirmek isteyen anneanne: Çocuğun psikolojisi kötü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yaklaşık 4, 5 yıl önce eski eşi Tolga Yavaşer tarafından bıçaklanarak öldürülen Esra Gövem'in 6 yaşındaki kızı Efsa Derin Yavaşer'in velayetini alan ve torununun nüfusundan babasının soyadının silinmesi ile kişisel ilişki tesisinin iptali için dava açan anneanne Ferda Gövem, "Çocuğum, torunumun gözleri önünde öldürüldü. Bu nedenlerle çocuğumun psikolojisi kötü" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tolga Yavaşer, 29 Mayıs 2016 tarihinde boşandığı eşi Esra Gövem'i, o dönem 20 aylık olan kızları Efsa Derin'in gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Yavaşer, müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Efsa Derin Yavaşer'in velayetini alan anneanne Ferda Gövem, torununun babasıyla kişisel ilişkisini kesmek ve nüfus kaydından soyadını sildirmek için Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Bugün görülecek davada karar çıkması beklenirken anneanne Ferda Gövem, "Eski damadım Tolga Yavaşer, kızımı öldürdüğü için şu an cezaevinde. Çocuğum, torunumun gözleri önünde öldürüldü. Bu nedenlerle çocuğumun psikolojisi kötü. O şahısla cezaevinde görüşmesi çok yanlış. Ben çocuğumun etkilenmemesi için her ay pedagoga götürüyorum" dedi.

'BEN SENİN ANNENİ ÖLDÜRDÜM, ÖZÜR DİLERİM KIZIM' DEMİŞ

Efsa Derin'in cezaevinden kötü etkilendiğini söyleyen Gövem, şöyle konuştu:

"O dönem Efsa'nın cezaevinde babasıyla görüşebilmesi için bilirkişi geldi ve yarım saatlik bir kontrol yaptı. Bence bu sağlıklı bir netice değil. Çocuğum şu anda 6 yaşında. Doğduğundan beri çocuğuma baktım. Onun neye kızdığını, nasıl güldüğünü her şeyini bilen benim. Bu raporu sağlıklı görmediğim için bu davayı açtım. Ben her türlü özeni gösteriyorum. Ben anneannesiyim ama beni annesi olarak biliyor. Kendi annesine 'cici annem' diyor. Görüştüğümüz pedagog da bazı şeyleri zamana yayarak, alıştıra alıştıra söyleme kararını verdik. Geçen cezaevine gittiğinde, çocuğum geldiği zaman normalde yapmadığı hareketleri yapıyordu. Bağırmalar, oyuncakları kırmalar. Tekrar doktora götürdüğümüzde meğerse, çocuğun babası, 'Ben senin anneni öldürdüm. Özür dilerim kızım' demiş. Biz bu kadar itina gösterirken, çocuğun duyduğu şey bizi şok etti. Dolayısıyla torunumun kişisel ilişkisini, cezaevine gitmesini ben kabul etmiyorum. Bu yüzden dava açtım. Davamın da arkasındayım. Her ne netice olursa olsun torunumun da arkasındayım, yanındayım her zaman."

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-