Son Dakika Haberleri: Balıkesir Emniyet Müdürü, Bayan Personellerine Karanfil Dağıttı

Balıkesir Emniyet Müdürü, Bayan Personellerine Karanfil Dağıttı

59 dakika önce

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bayan personellerine karanfil dağıttı.

Balıkesir Emniyet Müdürü, Bayan Personellerine Karanfil Dağıttı, System.String[]
Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bayan personellerine karanfil dağıttı.

Balıkesir'in çalışkan ve başarılı Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Dünya Kadınlar Gününde bayan personellerini de unutmadı. Birimleri tek tek ziyaret ederek bayan personellere karanfil dağıtan Zeybek, Türk ve Dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu bir gelecek diledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:44 Kaynak: İHA

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