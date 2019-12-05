Balıkesir Emniyet Müdürü Onar AA'nın

Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Onar, 7 fotoğraf seçti.

Onar, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", Sergen Sezgin'in "Tasavvuf Rüzgarı" ve Mustafa Hassona'nın " Gazze'de Enkazlar Arasında İftar", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada", Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", sporda ise Ayhan İşcen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflarda emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik eden İl Emniyet Müdürü Onar, seçkideki eserlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.