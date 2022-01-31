Üye Girişi
Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı

31.01.2022 14:18
Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 137 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 137 aranan şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde geçtiğimiz hafta yaptığı çalışmalarda 137 aranan şahıs yakaladı.

Yapılan çalışmalarda yakalanan 137 aranan şahsın 41'i tutuklanırken bu kişilerde çok sayıda ateşli silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları aramalarda 24 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 127 adet fişek, 20 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 48 adet kartuşla birlikte 3 adet kurusıkı tabanca ile kurusıkı tabancalara ait 40 adet fişek ele geçirdi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:16 Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:26:03. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir emniyeti bir haftada aranan 137 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement