Son Dakika Haberleri: Balıkesir Erdek'te Kar Yağışı Etkili Oluyor

Balıkesir Erdek'te Kar Yağışı Etkili Oluyor

8 dakika önce

Erdek'te kar yağışı etkili oluyorBalıkesir'in Erdek ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de aralıksız devam ediyor.

Erdek'te kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de aralıksız devam ediyor.

Balkanlar'dan gelen yoğun kar yağışı dünden itibaren bölgeyi etkisi altına alırken, Erdek ve çevresi beyaza büründü. Erdek-Bandırma eski karayolunun Askeri Kamplar Bölgesi bölümü kapandı, ulaşım üst yoldan veriliyor. Ocaklar ile Turan kırsal mahalleleri arasında ulaşımını sağlayan karayolu da yoğun kardan dolayı araç trafiğine kapandı. Bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar temizleme ve tuzlama araçları sevk edildi. Erdek Belediyesi'ne ait araçlar da Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yardımcı oluyor. Ekipler, Ocaklar-Turan kırsal mahalleleri arası ulaşımı sağlayan karayoluna geçerek, yolu yeniden araç trafiğine açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Erdek Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kapıdağ Yarımadası'ndaki kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:58 Kaynak: DHA

Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor

Survivor Kurallarını Soran Hikmet, Acun Ilıcalı'yı Sinirlendirdi Galatasaray-Akhisarspor U21 Maçına Kar Engeli!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:06:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Erdek'te Kar Yağışı Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]