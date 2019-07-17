BALIKESİR EVDEKİ 6 BİN 300 ZAMBAK SOĞANI İÇİN 60 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
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Balıkesir'de, bir evin depo bölümünde doğada bulunan ve toplanması yasak olan 6 bin 300 adet zambak soğanı ele geçirildi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:39 Kaynak: DHA
'de, bir evin depo bölümünde doğada bulunan ve toplanması yasak olan 6 bin 300 adet zambak soğanı ele geçirildi. Evin sahibine 60 bin 163 lira ceza uygulandı.
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Mahallesi'nde zambak soğanı ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli A.B.'nin evinin depo bölümüne giden ekipler, 6 bin 300 adet bölgede doğal olarak yetişen ve toplanması yasak olan zambak soğanı ele geçirdi. Zambak soğanları muhafaza altına alınarak Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. A.B.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince 60 bin 163 TL idari para cezası kesildi.
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