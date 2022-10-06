Balıkesir finans: Türkiye'nin En Rekabetçi Bölgeleri İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri Oldu - Son Dakika
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Balıkesir finans: Türkiye'nin En Rekabetçi Bölgeleri İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri Oldu

06.10.2022 14:19
Balıkesir finans: Türkiye'nin En Rekabetçi Bölgeleri İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri Oldu

Balıkesir finans haberine göre ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre; Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sındaki şirketler, 2022'nin 4. çeyreğinde personel seviyelerinde artış bekliyor. Türkiye'nin en rekabetçi bölgeleri İç Anadolu ve Marmara bölgeleri olurken, bir önceki çeyrekten bu yana en büyük düşüş Karadeniz Bölgesi’nde yaşandı.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre; Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sındaki şirketler, 2022'nin 4. çeyreğinde personel seviyelerinde artış bekliyor. Türkiye'nin en rekabetçi bölgeleri İç Anadolu ve Marmara bölgeleri olurken, bir önceki çeyrekten bu yana en büyük düşüş Karadeniz Bölgesi'nde yaşandı.

ManpowerGroup, 2022 yılının 4. çeyreği için işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek amacıyla 41 ülke ve bölgede 40 binden fazla işverenle anket yaptı. Türkiye'den bin 25 işveren de araştırmaya katıldı. İstihdama Genel Bakış Araştırması'nın sonuçları şöyle:

İÇ ANADOLU VE MARMARA BÖLGELERİNİN NEO PUANI YÜZE 26 OLARAK ÖLÇÜLDÜ: Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sındaki şirketler 2022'nin 4. çeyreğinde personel seviyelerinde artış bekliyor. Türkiye'nin en rekabetçi bölgeleri her ikisi de yüzde 26 net istihdam görünümü (NEO) puanına sahip İç Anadolu ve Marmara bölgeleri oldu.

İÇ ANADOLU VE MARMARA'DA BEKLENTİLER YÜKSELİŞ KAYDETTİ: İç Anadolu'da beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 5 puanlık, geçen yılın bu döneminden bu yana ise 8 puanlık bir yükseliş kaydetti. Marmara Bölgesi'nde de geçen çeyrekten bu yana 5 puanlık, geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana 9 puanlık bir yükseliş görüldü. Ege Bölgesi'nde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bir önceki çeyrekten bu yana en büyük düşüşün yaşandığı bölge ise yüzde 7 NEO puanı ile Karadeniz Bölgesi oldu. Bu sonuç geçen çeyrekten bu yana yüzde 29 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Bu puan, 2020'nin 1. çeyreğinden bu yana Karadeniz Bölgesi'nde görülen en düşük NEO puanı oldu. Bölgelerin NEO puanları ise şu şekilde oldu: İç Anadolu (26), Marmara (26), Akdeniz (25), Doğu Anadolu (14), Güneydoğu Anadolu (11), Karadeniz (7) ve Ege (0).

TÜRKİYE'DEKİ İŞE ALIM BEKLENTİLERİ ARTTI: Ankete katılanlar, Türkiye genelinde önümüzdeki çeyrekte yüzde 27 puanlık NEO ile güçlü bir işe alım piyasası bekliyor. Türkiye'deki işe alım beklentileri, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi ortalamasının 6 puan üzerine çıkarak listenin üst yarısında yer aldı. Ayrıca NEO'nun bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9 puan artması bekleniyor. 2022'nin 4. çeyreği için küresel NEO da 30 puan oldu. Bu, geçen çeyrekten bu yana işe alım beklentilerinde hafif bir düşüşe (-3 puan) işaret etse de beklentiler hala geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek (+6 puan).

GLOBAL ENFLASYON SONUÇLARINA ETKİLEDİ: Global konjonktürde artan enflasyon, yüksek hayat pahalılığı ve gıda kıtlığı gibi zorluklar bu çeyrek sonuçlarına etki eden faktörler oldu. Bu nedenle, 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin anket bulguları, bazı ülkelerde bu tür zorluklardan kaynaklanan ve devam etmekte olan ekonomik bozulmayı da yansıttı.

EN GÜÇLÜ VE EN ZAYIF SEKTÖRLER: Türkiye'de 11 sektörden 9'u gelecek çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 2 sektör değişiklik beklemiyor. Türkiye'nin en rekabetçi sektörü, 46 NEO puanı ile toptan ve perakende ticaret oldu. Hatta bu puan, sektörün 2011'in ilk çeyreğinden bu yana kaydettiği en yüksek NEO puanı oldu. Sektörle ilgili beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 11 puan, 2021'in 4. çeyreğinden bu yana ise 28 yüzde puan arttı. Tüm sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

"Toptan ve Perakende Ticaret (46)

BT, Teknoloji, Telekomünikasyon, İletişim ve Medya (34)

İmalat (31)

Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmet ve Kamu (25)

Bankacılık, Finans, Sigorta ve Emlak (21)

İnşaat (21)

Diğer Hizmetler (13)

Restoranlar ve Oteller (11)

Birincil Üretim (8)"

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Kaynak: ANKA

İç Anadolu, Marmara, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Balıkesir finans: Türkiye'nin En Rekabetçi Bölgeleri İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri Oldu - Son Dakika

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