Balıkesir fuarın göz bebeği oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne damgasını vurdu. Ürün çeşitliliği ve ilgili personeliyle fuarın gözbebeği olan Balıkesir standı fuarın son gününde de canlılığını korudu.



Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Cumhurbaşkanlığı himayesinde, ATO Congresium'da düzenlediği "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" sona erdi. 3 gün süren zirvede, Türkiye'nin her yerinden gelen katılımcılar, coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı. Birçok standın yer aldığı fuarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı gerek fiziki koşulları gerekse ürün çeşitliliği ve ilgili personeliyle fuarın gözbebeği oldu.



Yöresel kıyafetler ilgi çekti



Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra; yöresel kıyafetlerin tanıtımını da gerçekleştirilerek, vatandaşlara kıyafetlerin özellikleri ve hikayeleriyle ilgili bilgiler aktarıldı. 12 coğrafi işaretli ürünü bulunan Balıkesir'in standında; Kuzey Ege Zeytinyağı, Ayvalık Zeytinyağı, Edremit Zeytinyağı, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzusu, Kapıdağ Mor Soğanı, Susurluk Tostu, Susurluk Ayranı, Gönen İğne Oyası, Sındırgı Yağcıbedir Halısı ve Marmara Adası Mermeri sergilendi.



Protokol Balıkesir'i es geçmedi



Fuar açılışında stantları gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standını gezerek, yöresel kıyafetler giyinen gençlerle fotoğraf çektirdi. Fuar boyunca canlılığını koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standını Erdoğan'ın yanı sıra; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri; Mustafa Canbey ile Pakize Mutlu Aydemir, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cangül, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Ankara Balıkesirliler Derneği üyeleri, bürokratlar, gastronomi uzmanları ve birçok vatandaş ziyaret etti.



Basın ilgi gösterdi



Protokol üyeleri ve vatandaşların ilgisinin yanı sıra basın kuruluşlarının da ilgi gösterdiği Balıkesir standında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün yayın kuruluşlarına röportaj vererek ürünlerin tanıtımını yaptı. - BALIKESİR