Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 09:17
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir imzasıyla yayımlanan mesajda, 102 yıllık engin birikimiyle ülkenin nadide kurumlarından olan Anadolu Ajansının, Türkiye'de olduğu gibi dünya kamuoyunda da saygın ve güvenilir bir yerinin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin haklılığını kamuoyuna en iyi şekilde anlatmak için kurulduğunu hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

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Anadolu Ajansı, Ramazan Demir, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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